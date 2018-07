FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 25.07.2018 - 11.00 am



- BARCLAYS CUTS SPECTRIS PRICE TARGET TO 2700 (2980) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES IG GROUP PRICE TARGET TO 1040 (990) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG CUTS HASTINGS GROUP PRICE TARGET TO 310 (334) PENCE - 'BUY' - BERENBERG INITIATES BARRATT DEVELOPMENTS WITH 'BUY' - TARGET 670 PENCE - BERENBERG INITIATES BELLWAY WITH 'BUY' - TARGET 3760 PENCE - BERENBERG INITIATES BERKELEY GROUP WITH 'HOLD' - TARGET 3360 PENCE - BERENBERG INITIATES BOVIS HOMES WITH 'BUY' - TARGET 1340 PENCE - BERENBERG INITIATES CREST NICHOLSON WITH 'HOLD' - TARGET 440 PENCE - BERENBERG INITIATES MCCARTHY & STONE WITH 'HOLD' - TARGET 110 PENCE - BERENBERG INITIATES REDROW WITH 'BUY' - TARGET 650 PENCE - BERENBERG INITIATES TAYLOR WIMPEY WITH 'BUY' - TARGET 210 PENCE - BERENBERG RAISES BURFORD CAPITAL PRICE TARGET TO 2070 (1690) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES COUNTRYSIDE PROPERTIES PRICE TARGET TO 430 (335) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES GLEESON (M.J.) PRICE TARGET TO 890 (820) PENCE - 'BUY' - CITIGROUP CUTS BOOHOO TO 'NEUTRAL' ('BUY') - CITIGROUP CUTS INTU PROPERTIES PRICE TARGET TO 168 PENCE - 'NEUTRAL' - CITIGROUP RAISES B & M TO 'BUY' AND TARGET TO 470 P - ADDS TO 'TOP SECTOR PICK' - CITIGROUP RAISES KINGFISHER TO 'NEUTRAL' ('SELL') - CREDIT SUISSE RAISES EXPERIAN PLC PRICE TARGET TO 2000 (1950) PENCE - 'OP' - GOLDMAN CUTS ANGLO AMERICAN PRICE TARGET TO 2050 (2100) P - 'CONVICTION BUY' - GOLDMAN CUTS MICRO FOCUS PRICE TARGET TO 1300 (1400) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN CUTS SPECTRIS PRICE TARGET TO 2620 (3000) PENCE - 'NEUTRAL' - JEFFERIES RAISES BEAZLEY PLC PRICE TARGET TO 690 (680) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES NEXT PLC PRICE TARGET TO 6100 (5200) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES RAISES PREMIER FOODS PRICE TARGET TO 48 (43) PENCE - 'HOLD' - JPMORGAN RESUMES INMARSAT WITH 'NEUTRAL' - TARGET 650 PENCE - LIBERUM RESUMES AIR PARTNER WITH 'BUY' - TARGET 155 PENCE - MORGAN STANLEY CUTS SPECTRIS PRICE TARGET TO 3000 (3170) PENCE - 'OVERWEIGHT' - RBC CUTS ANGLO AMERICAN PRICE TARGET TO 1750 (1850) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC CUTS BHP BILLITON PRICE TARGET TO 1425 (1475) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC CUTS BT GROUP TO 'SECTOR PERFORM' ('OUTPERFORM') - TARGET 275 (385) PENCE - RBC CUTS GLENCORE PRICE TARGET TO 400 (410) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC CUTS RIO TINTO TO 'UNDERPERFORM' (SECTOR PERF) - PRICE TARGET 3400 (3900) PENCE - RBC RAISES ANTOFAGASTA PRICE TARGET TO 970 (940) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC RAISES FEVERTREE DRINKS PRICE TARGET TO 4000 (3200) PENCE - 'OUTPERFORM' - UBS INITIATES THOMAS COOK WITH 'SELL' - TARGET 85 PENCE



