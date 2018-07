BERLIN (Dow Jones)--Vier Monate nach seiner Verhaftung in Neumünster wird der frühere katalanische Regierungschef Carles Puigdemont in sein Exil nach Belgien zurückkehren. Das kündigte der Politiker bei einer Pressekonferenz in Berlin an. "Ich werde am Samstag abreisen", sagte der 55-Jährige.

Er werde von dort aus weiter für Unabhängigkeit seiner Heimat kämpfen. "Wir müssen jetzt zum Grund dieses Dialogs vordringen, nämlich den Gesprächen über die katalanische Unabhängigkeit", forderte Puigdemont.

Nach dem Regierungswechsel in Spanien hat sich das Klima gewandelt. Der neue Ministerpräsident Pedro Sanchez hat sich für einen Dialog mit den Separatisten ausgesprochen, lehnt aber die Loslösung der wirtschaftlich stärksten Region ab.

Puigdemont hält die Wirtschaft Kataloniens für überlebensfähig, sollte die Abspaltung vollzogen werden. "Die katalanische Wirtschaft ist weit stärker gewachsen als die spanische." Das Land sei attraktiv für ausländische Investoren. "Jeder weiß, dass eine unabhängige Wirtschaft durchaus machbar und sinnvoll sein wird", gab sich der frühere Chef der Regionalregierung überzeugt.

Zahlreiche Unternehmen haben angekündigt, Katalonien zu verlassen, sollte Spanien der Rücken gekehrt werden. Die Europäische Union unterstützt die Abspaltung nicht. Ein unabhängiges Katalonien kann nicht damit rechnen, in der Europäischen Union und dem Euroraum verbleiben zu können.

Puigdemont war nach der Volksabstimmung für die Loslösung Kataloniens aus Spanien geflohen, um einer Verhaftung zu entgehen. Er dankte Deutschland für die wohlwollende und respektvolle Behandlung.

July 25, 2018

