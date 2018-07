Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für Volkswagen von 200 auf 178 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Die Zielsenkung reflektiere einen niedrigeren Wert für Gemeinschaftsunternehmen in China, schrieb Analyst Horst Schneider in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Zudem habe er die Gewinnerwartungen wegen der Probleme mit neuen Abgastestvorschriften reduziert. Die möglicherweise sinkenden Markterwartungen erschienen aber bereits in den Aktienkurs eingepreist./mis/jha/ Datum der Analyse: 25.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

