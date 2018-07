Hamburg (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Stardesignerin Jette Joop hört in kniffligen Fragen auf den Rat enger Vertrauter. "Ich bin heute noch dankbar über die zwei Male, bei denen ich von meinem jeweiligen Partner davon abgehalten wurde, mich sinnloserweise für ein Männermagazin fotografieren zu lassen", verrät die 50-Jährige im Interview mit GALA (Heft 31/2018, ab morgen im Handel). "Sie sagten: ,Du hast so lange und hart für deinen Erfolg gearbeitet - willst du dir das jetzt alles kaputt machen?" Heute könne es daher glücklicherweise nie zu folgender Situation kommen: "Ich sitze in Verhandlungen, der Kunde klappt das Männermagazin auf und sagt: ,Frau Joop, damals sahen Sie aber besser aus!'."



Ihre Karrieretipps will die Unternehmerin nun an junge Gründerinnen weitergeben. Am 6. August startet ihre RTL2-Reality-Doku "Jung, weiblich, Boss!".



Diese Meldung ist mit Quellenangabe GALA zur Veröffentlichung frei.



OTS: Gruner+Jahr, Gala newsroom: http://www.presseportal.de/nr/6106 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_6106.rss2



Pressekontakt: GALA PR / Kommunikation Frauke Meier Gruner + Jahr GmbH Tel.: +49 (0) 40/ 3703 - 2980 E-Mail: meier.frauke@guj.de www.gala.de