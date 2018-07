Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für LVMH von 320 auf 335 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Zahlen des Luxusgüterherstellers für das erste Halbjahr seien überzeugend ausgefallen, schrieb Analyst Fred Speirs in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Daher habe er die Erwartung an den Gewinn je Aktie 2018 um vier Prozent und das Kursziel auf 335 Euro erhöht./mf/jha/ Datum der Analyse: 25.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: FR0000121014