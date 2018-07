Leise Speichersysteme statt lauter Dieselgeneratoren - das ist das Ziel der Unternehmen Greener und Alfen für den europäischen Festival-Sommer.Den Anfang machten mehrere niederländische Festivals in den ersten Monaten des Jahres 2018: Das Unternehmen Greener, das auf die Energieversorgung von Events und anderen Off-Grid-Situationen spezialisiert ist, nutzte dabei das Speichersystem "The Battery" der niederländischen Firma Alfen. Bein Awakenings Easter Special in Amsterdam, dem Awakenings Festival in Spaarnwoude und MadNes in Ameland lieferten leise Batteriespeicher statt lauter Dieselgeneratoren ...

Den vollständigen Artikel lesen ...