Die Commerzbank hat das Kursziel für Dürr vor Zahlen für das zweite Quartal von 51 auf 44 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Anlagenbauer dürfte sich in etwa auf dem Niveau des ersten Jahresviertels stabilisiert haben, schrieb Analyst Ingo-Martin Schachel in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Eine Erholung zeige sich aber noch nicht. Für das Gesamtjahr kürzte der Experte seine Schätzungen für das operative Ergebnis (Ebit). Grund dafür sei die Entwicklung beim zu Dürr zählenden Maschinenbauer Homag./ajx/jha/ Datum der Analyse: 25.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0049 2018-07-25/11:33

ISIN: DE0005565204