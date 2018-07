Die expansive Geldpolitik der EZB, aber auch der harte Wettbewerb untereinander, haben im Juni noch einmal die Kreditvergabe der Banken erhöht.

Das viele billige Geld der EZB schiebt den Kreditfluss in der Euro-Zone immer mehr an. Geldhäuser im Währungsgebiet reichten im Juni 4,1 Prozent mehr Darlehen an Firmen aus als vor Jahresfrist, wie die Europäische Zentralbank (EZB) am Mittwoch in Frankfurt mitteilte. Das ist der stärkste Anstieg seit dem Frühjahr 2009. Im Mai hatte das Plus bei 3,7 Prozent gelegen. An die Privathaushalte vergaben die Institute im Juni 2,9 mehr Darlehen als ein Jahr zuvor.

Die Euro-Wächter erwerben seit mehr als drei Jahren in großem Stil Staatsanleihen und andere Wertpapiere. Mit den Käufen wollen sie Banken dazu anregen, weniger ...

