Dies entspricht einem Wachstum in Höhe von 7 % in Lokalwährung und 8 % in Schweizer Franken. Clariant verzeichnete organisches Wachstum in allen Geschäftsbereichen, insbesondere Catalysis und Care Chemicals, die eine anhaltend hervorragende Umsatzentwicklung berichten.

Umsatzwachstum in allen Bereichen

Der Umsatz bei Care Chemicals stieg um 9 % in Lokalwährung - getrieben durch Consumer Care und Industrial Applications. Der Umsatz bei Catalysis stieg um 22 % in Lokalwährung mit einem organischen Umsatzwachstum von 15 %. Ein Umsatzwachstum von 4 % im Geschäftsbereich Natural Resources führt der Konzern auf die verbesserte Nachfrage des Ölmarktes zurück. Bei Plastics & Coatings lag das Wachstum gegenüber einer starken Vergleichsbasis bei 3 % in Lokalwährung. Auch die meisten Regionen trugen zum Umsatzwachstum bei. Der Umsatz in Asien stieg um 12 % in Lokalwährung, vor allem durch das besonders starke Umsatzwachstum in China. In Lateinamerika stieg der Umsatz um 12 %, was die Erholung ...

