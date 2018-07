Der amerikanische Versicherungskonzern Allstate Corp. (ISIN: US0200021014, NYSE: ALL) schüttet eine Quartalsdividende in Höhe von 0,46 US-Dollar an seine Aktionäre aus. Ausgezahlt wird die Dividende am 1. Oktober 2018 (Record date: 31. August 2018) Auf das Jahr hochgerechnet zahlt der Konzern somit 1,84 US-Dollar. Dies entspricht beim derzeitigen Kursniveau von 93,23 US-Dollar (Stand: 24. Juli 2018) einer aktuellen Dividendenrendite in ...

