Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am späten Mittwochvormittag einen Teil seiner morgendlichen Gewinne wieder abgegeben. Vor dem Treffen von EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker mit dem US-Präsidenten Donald Trump, das erst nach Börsenschluss stattfinden wird, fokussierten sich die Anleger auf die Halbjahresabschlüsse einer Reihe von Schweizer Unternehmen.

Die Marktteilnehmer würden keine grossen Erwartungen hegen, dass die Gesprächen zwischen Juncker und Trump in konkreten Resultaten müden werden, meinte ein Händler. Wie gewohnt habe der US-Präsident im Vorfeld eines wichtigen Treffens für Verunsicherung bezüglich seiner Absichten gesorgt. Zeigte er sich zuerst unversöhnlich, in dem er den Europäern einmal mehr deutlich machte, dass er nicht vor weiteren Zöllen zurückschrecken könnte, schlug er der EU später einen Deal vor: So sollen beide Seiten auf sämtliche Zölle, Handelsbarrieren und Subventionen verzichten.

Am Nachmittag könnten noch Konjunkturdaten sowie zahlreiche Unternehmensabschlüsse in den USA für Impulse sorgen.

Der Swiss Market Index (SMI) steht um 10.55 Uhr noch 0,18 Prozent höher bei 9'021,62 Punkten. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) gewinnt 0,27 Prozent auf 1'482,95 Punkte und der breite Swiss Performance Index (SPI) 0,09 Prozent auf 10'750,69.

Von ...

Den vollständigen Artikel lesen ...