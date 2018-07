Immer mehr Deutsche erfüllen sich den Traum vom frühzeitigen Ruhestand, Rente mit 63 sei Dank. Doch was für den Einzelnen angenehm ist, gefährdet eine einzigartige Erfolgsgeschichte.

Es ist eine Erfolgsgeschichte sondergleichen, die Deutschland bei der Beschäftigung älterer Arbeitnehmer vorweisen kann. Noch vor 15 Jahren galt die Bundesrepublik als Problemfall, nur vier von zehn Menschen über 55 Jahren arbeiteten. Bei den Über-65-Jährigen waren es sogar nur sechs Prozent. Im Golden Age Index der Kanzlei Pricewaterhouse Coopers (PWC), die seit Jahren die Einbindung älterer Arbeitnehmer in den Arbeitsmarkt erhebt, landete Deutschland denn auch abgeschlagen auf dem 26. Platz, selbst hinter Tschechien, Griechenland oder der Türkei.

Heute zeigt sich ein gänzlich anderes Bild. Eines, das PWC in seinem gerade erschienen Golden Age Index mit steigenden Kurven und kleinen Pokalen illustriert. Deutschland ist das Vorbild im aktuellen Bericht, jede Kurve zeigt einen Erfolg. Die Platzierung im Ranking? 14 und damit zwölf Plätze höher als noch 2003, der höchste Anstieg aller OECD-Staaten. Menschen über 55 in Arbeit? Knapp 70 Prozent, fast doppelt so viele wie zuvor. Menschen über 65 in Arbeit? 15 Prozent und damit zweieinhalbmal so viele wie zuvor.

PWC will mit ...

