Fresnillo Plc veröffentlichte heute die operativen Ergebnisse der drei und der sechs zum 30. Juni 2018 geendeten Monate. Gegenüber dem Vorjahr konnte sowohl die Silber- als auch die Goldproduktion gesteigert werden.



Demnach belief sich die gesamte Silberproduktion im zweiten Quartal auf rund 15,34 Mio. oz, was einem Plus von 5,7% gegenüber Q2 2017 entspricht. Rund 14,50 Mio. oz stammten dabei aus der unternehmenseigenen Minenproduktion, während der Rest im Rahmen einer Streaming-Vereinbarung an Fresnillo geliefert wurde. Der gesamte Silberausstoß des ersten Halbjahres 2018 lag bei 30,76 Mio. oz und erhöhte sich damit um 9,7% im Vergleich zum Vorjahreszeitraum.



Zudem meldete das Unternehmen in den drei Monaten eine Zunahme der Goldproduktion um 4,6% auf rund 233.800 oz. In der ersten Jahreshälfte wurden insgesamt 465.300 oz Gold gefördert, 4,4% mehr als 2017.



Die Bleiproduktion lag im Juniquartal bei rund 13.200 t (+16,1%) und in den sechs Monaten bei knapp 25.000 t (+8,8%). Darüber hinaus wurde ein Zinkausstoß von 22.000 t (+47,6%) im Quartal und 41.000 t im Halbjahr (+42,9%) erzielt.



Fresnillo gab außerdem bekannt, dass die Produktionsplanung für das Gesamtjahr 2018 leicht angepasst wurde. Das Unternehmen strebt nun eine etwas höhere Goldproduktion von 900.000- 930.000 oz an, während die erwartete Silberproduktion leicht nach unten korrigiert wurde, auf 64,5 - 67,5 Mio. oz.



© Redaktion GoldSeiten.de / Rohstoff-Welt.de / MinenPortal.de