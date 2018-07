Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für PSA auf "Neutral" mit einem Kursziel von 20 Euro belassen. Die Zahlen des französischen Autobauers für das erste Halbjahr seien in jeder Hinsicht stark ausgefallen, schrieb Analyst David Lesne in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Allerdings werde das zyklische Umfeld für den Autosektor schwieriger, zumal Belastungen durch steigende Zinsen drohten./mf/mis Datum der Analyse: 24.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0059 2018-07-25/11:52

ISIN: FR0000121501