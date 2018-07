Nürnberg (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Schnell rein in die Laufschuhe und dann erleben, dass man zusammen immer am besten im Ziel ankommt: Das ist die Idee der B2Run-Firmenläufe, zu deren Austragungsorten wie jedes Jahr Nürnberg als Stammsitz der NORMA-Zentrale gehört. Auch 2018 schickte der Discounter eine mehr als 100 Läufer und Läuferinnen starke Mannschaft in das 6,4 Kilometer lange Rennen, in dem es vor allem um Teamspirit und den gemeinsamen Zieleinlauf im Max-Morlock-Stadion geht. Vom Auszubildenden bis zum Geschäftsleitungs-Mitglied war bei NORMA jede Unternehmensebene wie immer mit am Start - und unter den gut 17.000 Teilnehmern aus 650 Firmen wurde das NORMA-Team nach dem Zieleinlauf als insgesamt fitteste Firma geehrt.



Von den Top-Entscheidern im Management über die Bürokaufmänner und -frauen, IT-Spezialisten, Verkäufer und Verkäuferinnen im Einzelhandel oder auch den für die funktionierende Logistik unverzichtbaren NORMA-Fachlageristen: Beim B2Run-Event 2018 in Nürnberg gingen - selbstverständlich im weißen NORMA-Dress der Eigenmarke "Speedstar" - wieder etliche der im Handelsunternehmen aktiven Berufsbilder zusammen an den Start. Als eingespielte Mannschaft nahmen die NORMA-Mitarbeiter die Laufstrecke in Angriff und erreichten wie immer gemeinsam das Ziel. Unser Bild zeigt einen Teil der NORMA-Mannschaft kurz vor dem Start.



Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Nürnberg ist in Deutschland, Österreich, Frankreich und Tschechien mit bereits über 1.450 Filialen am Markt. Im Online-Shop https://www.norma24.de finden die Kunden neben vielen attraktiven Nonfood-Warenwelten mit 20.000 Artikeln z. B. auch Top-Weine, die günstigsten Nah- und Fernreisen oder die aktuellsten Produkte zur Telekommunikation.



OTS: NORMA newsroom: http://www.presseportal.de/nr/62097 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_62097.rss2



Pressekontakt: Uwe Rosmanith Rosmanith & Rosmanith GbR Die Art der Kommunikation Unter den Eichen 7 D-65195 Wiesbaden 0611/716547920 uwe@rosmanith.de



Katja Heck NORMA Lebensmittelfilialbetrieb Stiftung & Co. KG Leiterin Kommunikation und Werbung Manfred-Roth-Straße 7 D-90766 Fürth k.heck@norma-online.de