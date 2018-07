Hannover (www.anleihencheck.de) - In einem ruhigen, von der Sommerpause geprägten Geschäft, brachte am vergangenen Mittwoch die Banco BPM die vierte Emission in diesem Monat aus Italien an den Markt, so Matthias Melms, CIIA, CCrA von der Nord LB.Die OBG (ISIN IT0005340374/ WKN A193XA) mit einem Volumen von EUR 500 Mio. habe eine Laufzeit von langen fünf Jahren. Nach einer IPT von ms +95 Bp area habe der Reoffer-Spread bei ms +95 Bp gelegen. Das Orderbuch habe ein Volumen von EUR 600 Mio. umfasst, woraus sich eine Bid-to-Cover Ratio von 1,2 ergebe, die im Bereich der vorherigen italienischen Transaktionen liege ( BPEIM 1 07/22/23: 1,1; BACRED 1 1/8 08/12/24: 1,0; ISPIM 1 1/8 07/14/25: 1,5) und die derzeit vorsichtige Haltung vieler Investoren gegenüber Italien widerspiegele. Mit einem Rating von - / A1 / - qualifiziere sie sich im Rahmen der LCR als Level 2a-Asset und weise zudem ein Risikogewicht von 20% auf. ...

