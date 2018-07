Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Schwellenländerinvestments wurden durch drei Wellen geschwächt, so Marie Cardoen, Head of Retail bei Goldman Sachs Asset Management für Deutschland und Österreich.Im ersten Quartal dieses Jahres habe sich das globale Wachstum verlangsamt. Die zweite Welle sei eher von politischen Entwicklung in Ländern wie Brasilien und Mexiko ausgegangen. Die dritte Welle sei erst kürzlich durch den zunehmenden Handelskonflikt zwischen den USA und China entstanden. Dadurch hätten sich kleinere asiatische Volkswirtschaften, die Teil der chinesischen Wertschöpfungskette seien, schlechter entwickelt. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...