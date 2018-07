Saarbrücken (ots) - CosmosDirekt ist zum fünften Mal in Folge "Beliebtester Kfz-Versicherer"



- Das Deutsche Institut für Service-Qualität (DISQ) hat die jährliche Studie "Kundenbefragung Kfz-Versicherer" veröffentlicht. - CosmosDirekt ist zum fünften Mal in Folge Deutschlands "Beliebtester Kfz-Versicherer" und erhält als einziger das Qualitätsurteil "sehr gut".



Im Auftrag des Nachrichtensenders n-tv hat das Marktforschungsinstitut DISQ eine große Befragung unter Kfz-Versicherungskunden in Deutschland durchgeführt und das Ergebnis der Studie veröffentlicht: CosmosDirekt, der Direktversicherer der Generali in Deutschland, ist zum fünften Mal in Folge "Beliebtester Kfz-Versicherer". Das Unternehmen belegt nicht nur den Spitzenplatz unter den Direktversicherern, sondern geht auch als Gesamtsieger der Studie unter allen 37 getesteten Versicherern hervor. Als einziges Unternehmen erhält CosmosDirekt die Gesamtnote "sehr gut".



Dr. David Stachon, Vorstandsvorsitzender von CosmosDirekt: "Dieses Top-Ergebnis seit nunmehr fünf Jahren freut uns ganz besonders. Es ist eine Bestätigung, dass wir das richtige Gesamtpaket vom Angebot bis hin zu Service und Leistung für unsere Kunden bieten. Diesen Anspruch werden wir auch weiterhin im Sinne unserer Kunden verfolgen."



ERGEBNIS DER STUDIE



Laut der Analyse der DISQ-Experten belegt CosmosDirekt in fast allen getesteten Bereichen Spitzenplätze. 91 Prozent der Befragten zeigen sich mit dem Preis-Leistungs-Verhältnis und den Vertragsleistungen eher oder sehr zufrieden. Die Kundenzufriedenheit mit dem Service ist sehr hoch. Hier erzielt das Unternehmen rund 91 Prozent positive Bewertungen. Höher als bei allen anderen Anbietern ist die Bereitschaft zur Weiterempfehlung. Das Unternehmen erzielt hier mit den höchsten Wert (+56).



METHODIK DER STUDIE



Untersucht wurden in der Studie die Kategorien Preis-Leistungs-Verhältnis, Vertragsleistung, Service, Kundenärgernisse und die Weiterempfehlungsbereitschaft. Hierzu wurden über 3.700 Verbraucher in Deutschland befragt, die eine Kfz-Versicherung abgeschlossen haben. Die Ergebnisse von 10 Direktversicherern und 27 Filialversicherern wurden für das Gesamturteil "Kundenzufriedenheit" einzeln ausgewertet.



