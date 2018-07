Das Analysehaus RBC hat Rio Tinto von "Sector Perform" auf "Underperform" abgestuft und das Kursziel von 3900 auf 3400 Pence gesenkt. Zugleich wurde die Aktie mit Blick auf die langfristige Entwicklung in die "European Large Cap Best Ideas List" genommen. Der Wert der Aktie werde auch langfristig gesehen vom Markt falsch eingeschätzt, hieß es dazu. Das Rohstoffunternehmen sei der Schwäche des Eisenerzmarktes besonders stark ausgesetzt, schrieb Analyst Tyler Broda in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Angesichts der hohen Prämie im Vergleich zu dem Sektor dürfte sich die Bewertung anpassen./mf/ck Datum der Analyse: 25.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0071 2018-07-25/12:13

ISIN: GB0007188757