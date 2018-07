Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Nicht dass politische Entwicklungen für den Devisenhandel derzeit unwichtig wären. Aber zwischendurch gaben auch einmal wieder ökonomische Daten den Ton an, berichtet die Deutsche Bank AG in einer aktuellen Ausgabe "MÄRKTE am Morgen". Die Rede sei von den gestern veröffentlichten (vorläufigen) Einkaufsmanagerindices (Markit) für die Eurozone, die unter dem Strich für das Verarbeitende Gewerbe besser als erwartet und höher als im Juni ausgefallen seien - besonders deutlich überraschten übrigens die deutschen Werte. ...

