Die Commerzbank hat die Einstufung für Metro AG nach Zahlen des russischen Lebensmittelhändlers Lenta auf "Hold" mit einem Kursziel von 13,50 Euro belassen. Die Umsatzerholung der Großmärkte, die Lenta während dieses Jahres erwarte, scheine langsamer vonstatten zu gehen als zuvor gedacht, schrieb Analyst Jürgen Elfers in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Somit bleibe der Handel in Russland herausfordernd, auch für die Metro Cash & Carry-Märkte./ajx/mis Datum der Analyse: 25.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

