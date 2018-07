Christian Drastil zu Besuch bei der Verbund Trading GmbH: Interview mit Geschäftsführer Robert Slovacek und Dispatching-Chef Klaus Hebenstreit Die Einstiegsfrage eines alten Aktienhändlers an die Stromhändler. Kann man das vergleichen bzw. was sind die Unterschiede? Im Grunde sind die Techniken gleich. Begriffe wie Orderbuch, Charttechnik, Limits, Value at Risk, Drawdown, P&L, Kreditrisikoprüfung gibt es da wie dort. Unser Geschäft ist auch in beide Richtungen durchlässig. Wir haben Trader, die schon in der Bank gehandelt haben, und auch Leute aus dem Stromhandel sind hie und da auch schon zu einer Bank gewechselt. Von wann bis wann wird gehandelt? Von 8 bis 17 Uhr beispielsweise am Terminmarkt. Gehandelt wird vor allem an der...

