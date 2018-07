Das Bankhaus Metzler sieht bei Fraport nach dem ersten Halbjahr die Möglichkeit für ein höheres Jahresziel für die Passagierzahlen. Das Wachstumsziel für den Frankfurter Heimatflughafen dürfte von derzeit 4 bis 6 Prozent auf 7,5 Prozent nach oben geschraubt werden, schrieb Analyst Guido Hoymann in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Damit einher gehen dürften auch höhere Zielmarken für damit verbundene Geschäftsfelder wie etwa den Einzelhandel. Er rät nun zum Kauf und erhöhte das Kursziel.

Auch die Flughäfen in Griechenland und dem türkischen Antalya schnitten derzeit deutlich besser ab als ursprünglich erwartet, fuhr der Experte fort. Seine Schätzung für das operative Ergebnis (Ebitda) liege daher nun 2,5 Prozent oberhalb der vom Unternehmen prognostizierten Spanne. Neben den Passagieraussichten sollten auch sinkende Rabatte für Billigflieger, rückläufige Zinskosten und der Einzelhandel in den kommenden Jahren für eine nachhaltig schwungvolle Gewinnentwicklung sorgen.

Aufgrund dieser guten Aussichten rechnet der Experte damit, dass Fraport auch die Dividendenzahlungen deutlich erhöht. Er erwartet, dass die Dividende für 2018 auf 2,25 Euro je Aktie aufgestockt wird.

Für Hoymann ist all dies ein Grund, den Aktien nun eine Kaufempfehlung auszusprechen. Der Abschlag zu anderen Branchenwerten sei in den vergangenen Monaten auf etwa 13 Prozent gestiegen, er halte aber nur etwa 3 Prozent für gerechtfertigt. Er stufte die Papiere von "Hold" auf "Buy" hoch und erhöhte außerdem das Kursziel von 92,00 auf 93,50 Euro. Gemäß der Einstufung erwartet das Bankhaus, dass der Aktienkurs in den nächsten 12 Monaten steigen wird./tih/bek/jha/

Analysierendes Institut Metzler Capital Markets.

ISIN DE0005773303

AXC0172 2018-07-25/12:26