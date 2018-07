Die Europäischen Zentralbank beendet ihr Anleihekaufprogramm. Das Geld aus auslaufenden Altanleihen soll aber reinvestiert werden. Wie genau, dazu gibt es diverse Vorstellungen.

Die EZB plant, bis Ende dieses Jahres, wenn die Bestände 2,6 Billionen Euro erreichen, das Anleihekaufprogramm zu beenden. Aber sie wird weiterhin Geld aus fällig werdenden Papieren in den Markt zurückpumpen. Diese Reinvestitionsstrategie wird ein Hauptaugenmerk für Investoren sein, bis die Zentralbank die Zinsen anhebt, was laut Präsident Mario Draghi mindestens noch ein Jahr entfernt ist.

Was zählt, ist, ob der Prozess weitgehend mechanisch bleibt - was die Marktvolatilität erhöhen könnte, da die monatlichen Tilgungen sehr ungleichmäßig und steigend sind - oder ob die EZB dem Beispiel der japanischen Notenbank und der Federal Reserve folgt, ihre Wiederanlagen zielgerichteter zu tätigen, um die Wirtschaft besser zu unterstützen. Der EZB-Rat, der am Donnerstag zusammentreten wird, hat noch keine formellen Gespräche zu diesem Thema geführt.

"Es ist eines der fehlenden Teile des Puzzles", sagte Richard McGuire, Leiter Zinsstrategie bei Rabobank International. "Es ist ein Teil ihres Arsenals, das sie so lange wie möglich beibehalten wollen, um diese Option zu haben, sollten sie die Notwendigkeit sehen, den Markt zu stützen."

Eine Option besteht darin, den Zeitrahmen für Wiederanlagen, die derzeit innerhalb von drei Monaten nach Tilgung erfolgen, zu verlängern. Dies würde der EZB mehr Flexibilität geben, um einen stetigen Ausgabenfluss zu ermöglichen und die Auswirkungen zu glätten. Anleihen im Volumen von rund 180 Milliarden Euro werden nächstes Jahr fällig.

Eine andere Möglichkeit könnte darin bestehen, die Reinvestitionen zu verwenden, um die quantitative Lockerung wieder an den Kapitalschlüssel anzupassen, ...

