Die Anleger am deutschen Aktienmarkt haben sich zur Wochenmitte zurückhaltend gezeigt. Daran änderten auch neue Konjunkturdaten nichts: So hat sich die Stimmung in der deutschen Wirtschaft im Juli trotz der Verunsicherung durch den Handelsstreit kaum eingetrübt. Im Fokus steht zudem das Treffen von EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker mit dem...

Den vollständigen Artikel lesen ...