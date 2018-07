Unterföhring (ots) -



Welches Tier ruft "buhoo"? Rockstar Gil Ofarim (35) buzzert bei "Schlag den Star" ohne zu zögern: "Uhu!" Kurze Pause. "Uhu ist kein Tier. Uhu ist Kleber!" funkt Popsänger Pietro Lombardi (26) dazwischen und sorgt damit für einen Lacher bei seinem Gegner und dem Publikum. Bei "Schlag den Star" auf ProSieben müssen die beiden Musiker Tierstimmen erkennen: Welcher Kandidat ordnet mehr Balz- und Warnrufe den richtigen Tieren zu? Pietro Lombardi und Gil Ofarim läuten mit der ersten Donnerstagsausgabe von "Schlag den Star" die ProSieben-Sommerspiele ein - am Donnerstag, um 20:15 Uhr auf ProSieben.



"Schlag den Star" - am 26. Juli, um 20:15 Uhr, auf ProSieben



