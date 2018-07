Frankfurt (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Wenn die Sommerferien zu Ende gehen, beginnt die Urlaubzeit für Alleinreisende. Ob Single oder bewusst allein unterwegs, Freunde keine Zeit haben oder der Partner nicht mitkann - es gibt zahlreiche Gründe, warum eine Reise ohne Begleitung angetreten wird. Aber wie die Zeit verleben, um sich in fremder Umgebung nicht einsam zu fühlen? Aktiv- und Wellnessurlaube liegen hier im Trend.



Laut der FUR Reiseanalyse waren in 2017 12,5 Prozent (6,75 Mio.) aller reisenden Deutschen (gesamt: 54,08 Mio.) ohne Begleitung unterwegs. Auf Wellnessreisen ist deren Anteil besonders hoch, so zum Beispiel bei Fit Reisen. In 2018 treten beim Spezialveranstalter für Gesundheits- und Wellnessreisen rund 34 Prozent ihren Urlaub allein an - Tendenz steigend. "Alleine zu verreisen ist heute häufig der Normalfall", sagt Claudia Wagner, Geschäftsführerin bei Fit Reisen. "Wenn der Urlaub einen sinnvollen Inhalt hat und man sich etwas Gutes tun kann, fühlen sich Reisende auch nicht unwohl." Besonders Reisen zur Steigerung der Gesundheit und des Wohlbefindens sind daher eine gern gewählte Urlaubsform.



Vor allem Ayurveda- und Yoga-Reisen werden oftmals ohne Begleitung angetreten (rund 60 Prozent) - hier treffen sich zwangsläufig Gleichgesinnte. Auch auf Fasten- oder Detox-Reisen gehen Slimming-Freunde eher allein (57 Prozent). Im Kururlaub sind immerhin 26 Prozent ohne Reisepartner unterwegs. Gut zu wissen: viele Hotels haben sich auf Alleinreisende eingestellt und bieten Doppelzimmer zum Einzelzimmerpreis, Kommunikationstische im Restaurant und eine Vielzahl an Sport und Kulturveranstaltung an, in denen die Kontaktaufnahmen mindestes genauso wichtig ist wie die eigentliche Aktivität. "Dank des vielfältigen Angebots für diese Zielgruppe ist der Tag gut gefüllt. Zudem gibt es zahlreiche Gelegenheiten, um andere Reisende kennenzulernen. Für Alleinreisende ist ein Wellnessurlaub daher die richtige Wahl", so Claudia Wagner.



Mehr Reiseangebote für Alleinreisende unter www.fitreisen.de



OTS: FIT Gesellschaft für gesundes Reisen mbH newsroom: http://www.presseportal.de/nr/106347 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_106347.rss2



Pressekontakt: Tanja Knott Head of PR Fit Reisen tanja.knott@fitreisen.de t: +49 69 40 5885 - 424