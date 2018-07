Die Commerzbank hat die Einstufung für Siltronic nach Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 120 Euro belassen. Das besser als erwartet ausgefallene zweite Quartal, der aufgrund von Währungsanpassungen erhöhte Ausblick und die kontinuierlich anziehenden Wafer-Preise dürften am Markt gut ankommen, schrieb Analyst Michael Schäfer in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./ajx/bek Datum der Analyse: 25.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: DE000WAF3001