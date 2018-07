Bochum (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Datenpannen, Fake-Apps, Würmer und Massen neuer Schädlinge: Android-Nutzer stehen im ersten Halbjahr 2018 verstärkt im Fadenkreuz der Cyberkriminellen. Über 2 Millionen neue Schad-Apps zählten die G DATA Forscher bereits im ersten Halbjahr 2018, davon allein 1,2 Millionen im zweiten Quartal. Diese Fokussierung auf Android verwundert nicht, da die Marktanteile des Betriebssystems wieder zunehmen. Im zweiten Quartal 2018 hatten rund 76 Prozent der Smartphones weltweit Android installiert.



"Malware-Autoren suchen derzeit verstärkt nach neuen und kreativen Ansätzen, um Anwender in die Schadcode-Falle zu locken", erklärt Tim Berghoff, G DATA Security Evangelist. "Mobile Gaming boomt, das wissen auch die Kriminellen und entwickeln derzeit verstärkt neue Maschen."



Android-Malware-Zahlen steigen rasant Mit 2.040.293 neuen Schaddateien für Android wurde im ersten Halbjahr 2018 ein neuer Negativ-Rekord aufgestellt. Bereits nach sechs Monaten wurden die Zahlen des Gesamtjahres 2015 übertroffen. Im Vergleich zum ersten Halbjahr 2017 hat die Anzahl neuer Schaddateien um rund 40 Prozent zugenommen.



Den gesamten Artikel gibt es im G DATA Security Blog: http://ots.de/tk4k7T



OTS: G Data Software AG newsroom: http://www.presseportal.de/nr/65324 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_65324.rss2



Pressekontakt: G DATA Software AG



Christoph Rösseler Head of Corporate Communications Phone: +49 (0) 234 - 9762 239



Kathrin Beckert-Plewka PR-Managerin Phone: +49 (0) 234 - 9762 507



Vera Haake PR-Mangerin Phone: +49 (0) 234 - 9762 376



Christian Lueg PR-Manager Phone: +49 (0) 234 - 9762 160



Dominik Neugebauer PR-Manager Phone: +49 (0) 234 - 9762 610



E-Mail: presse@gdata.de Internet: www.gdata.de



G DATA Software AG, G DATA Campus, Königsallee 178, 44799 Bochum, Deutschland