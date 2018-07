Einen Kampf um die Richtung des Markts könnte es am Mittwoch an der Wall Street geben. Beim S&P-500 liegt das Allzeithoch in Reichweite. Ein neues Hoch würde die technische Situation verbessern. Andererseits gibt es auch Anlass zur Skepsis: "Aktuell findet eine marktinterne Umschichtung statt, die man eher am Ende eines Bullenmarktzyklus zu sehen bekommt", sagt Marktanalyst Jochen Stanzl von CMC Markets. Gemeint ist der Kauf von Value-Aktien und der Verkauf von Technologiewerten. Dabei werden die Börsianer nicht um das Thema Handelskonflikte herumkommen, denn am Berichtstag wird EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker im Weißen Haus über diese Streitpunkte verhandeln. Am Vortag hatte US-Präsident Donald Trump Zölle schon einmal vorsorglich als "das Größte" bezeichnet und als geeignetes Mittel für den Fall, dass kein "fairer Deal" zustande komme. Später brachte er die Idee auf, sämtliche Zölle, Tarife und Subventionen in den beiden Wirtschaftsräumen fallenzulassen.

Im übrigen wird wieder die Berichtssaison dominieren. So werden unter anderem Coca-Cola, General Motors, United Parcel Service und Boeing vorbörslich bereichten, nachbörslich folgen Qualcomm, Facebook, Mondelez, Visa, Advanced Micro und Ford.

Auch am Dienstag nachbörslich gab es zahreiche Berichtsuntenehmen. Der Telekommunikationskonzern AT&T hatte mit Umsatz und Ergebnis im zweiten Quartal die Erwartungen übertroffen und auch den Ausblick angehoben. Beobachter fanden dennoch ein Haar in der Suppe: Sie bemängelten, dass der Umsatz im Mobilfunkgeschäft verglichen mit dem Vorjahr um 5 Prozent zurückging. Die Aktie verliert vorbörslich 0,34 Prozent.

Die Aktie von Texas Instruments hat im Nachbörsengeschäft mit einem Rückgang um 0,6 Prozent auf die Quartalszahlen reagiert. Der Halbleiterkonzern meldete ein starkes Wachstum im zweiten Quartal und erwartet für das laufende dritte Quartal eine weitere Steigerung von Umsatz und Gewinn. Allerdings stellten die Zahlen keine wirkliche Überraschung mehr dar, denn das Unternehmen hatte schon in der vergangenen Woche vorläufige Daten veröffentlicht.

Besser kamen die Zahlen von SLM Corp an, bekannt auch als Sallie Mae. Die Aktie der Bank, die auf die Vergabe von Studentenkrediten spezialisiert ist, stieg um 4,3 Prozent.

Der Kurs von Teradyne sprang um 9 Prozent nach oben. Der Hersteller von Testsystemen für Mikroprozessoren hatte zwar im zweiten Quartal einen Umsatz- und Gewinnrückgang verbucht, aber dennoch besser abgeschnitten als von Analysten erwartet.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/raz/cln

(END) Dow Jones Newswires

July 25, 2018 06:15 ET (10:15 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.