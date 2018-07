Die Ölpreise bewegen sich weiter nordwärts, nachdem das API gesunkene Rohölbestände in den USA meldete. Für Verbraucher im Inland ergeben sich Aufschläge von rund 0,5 Cent bzw. Rappen je Liter Heizöl. Im Tagesverlauf werden die offiziellen Daten des Department of Energy erwartet. Die Preise für Rohöl stiegen am Mittwochmorgen den zweiten Tag in Folge, nachdem die Daten des American Petroleum Institutes ...

Den vollständigen Artikel lesen ...