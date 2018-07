Die JOST Werke AG (ISIN: DE000JST4000), einer der weltweit führenden Hersteller und Lieferanten von sicherheitsrelevanten Systemen für Sattelzug- und Gliederzugkombinationen, teilt die vorläufigen Zwischenergebnisse für das 1. Halbjahr 2018 mit und hebt die Prognose für den Umsatz im Geschäftsjahr 2018 an.

Starkes organisches Umsatzwachstum in allen Regionen

JOST steigerte den organischen Konzernumsatz im 1. Halbjahr 2018 um 9,1%. Trotz Gegenwind durch Währungseffekte konnte JOST den ausgewiesenen Konzernumsatz um 5,3% auf 381,1 Mio. EUR (H1 2017: 361,9 Mio. EUR) steigern und somit den positiven Trend des 1. Quartals 2018 fortsetzen. Am stärksten wuchs die Region Nordamerika mit einem organischen Umsatzanstieg von 20,6% gegenüber dem Vorjahr. JOST profitierte nicht nur vom hohen Anstieg der Truckproduktion in Nordamerika, sondern konnte auch zusätzliche Marktanteile in der Region gewinnen. So stieg der ausgewiesene Umsatz in Nordamerika im 1. Halbjahr 2018 auf 66,3 Mio. EUR (H1 2017: 61,6 Mio. EUR). In Europa konnte JOST den Umsatz im 1. Halbjahr 2018 um 6,2% auf 242,8 Mio. EUR (H1 2017: 228,6 Mio. EUR) steigern. Auch in Asien, Pazifik und Afrika (APA) erhöhte sich der organische Umsatz um 6,6% gegenüber ...

