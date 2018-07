DAX - Das Ausbruchsniveau rückt wieder näher

Bastian Galuschka,

Godmode-Trader.de

Der DAX fiel nach einem weiteren Short-Squeeze im gestrigen Handel wieder zurück und gab am Ende auch die Unterstützung um 12.700 Punkte auf. Zuvor hatten es die Käufer nicht geschafft, weitere Hochs über 12.775 Punkte herbeizuführen, was die Bedingung für die Etablierung eines neuen Aufwärtstrends gewesen wäre.

Kurzfristig ist der Index neutral zu sehen. Der Markt scheint Respekt vor den anstehenden Events zu haben. Heute trifft sich EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker mit dem amerikanischen Präsidenten Donald Trump. Es geht einmal mehr um den Zollstreit. Morgen steht der nächste EZB-Leitzinsentscheid an. Während auf der Zinsseite sich nichts verändern dürfte, wird man die Pressekonferenz mit Mario Draghi genau verfolgen. Die Kernfrage wird dabei lauten: Wann werden die Zinsen angehoben? Und am Freitag stehen wichtige Daten zum Wachstum des US-Bruttoinlandsprodukt im zweiten Quartal an. Da ist es klar, dass sich kein Investor im Vorfeld weit aus dem Fenster lehnen möchte.

Rein technisch betrachtet fährt der DAX aktuell einen Pullback auf die Unterstützungszone zwischen 12.660 und 12.600 Punkten. Wird diese Zone verteidigt, ist eine erneute Kaufwelle an den Widerstand um 12.700 Punkte möglich. Erst über 12.775 Punkten enstehen allerdings starke prozyklische Ausbruchssignale. Fällt der Index auf der anderen Seite unter die Marke von 12.580 Punkten, dürfte erneut der Support um 12.490 Punkte angesteuert werden. Geduld ist derzeit gefragt im DAX, bis sich die Range nachhaltig auflöst.

DAX in Punkten im Stundenchart: 1 Kerze = 1 Stunde (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 27.06.2018 - 25.07.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com

DAX in Punkten im Monatschart: 1 Kerze = 1 Monat (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 01.07.2013 -25.07.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com

