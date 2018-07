Verbund-Chef Wolfgang Anzengruber lieferte ein powervolles 1. Halbjahr ab. Im Magazine-Talk spricht er u.a. über Rahmenbedingungen, Netze, neue Technologien und das Streubesitz-Thema. Die Verbund-Aktie ist mit einem Plus von 37,5 Prozent Top-ATX-Wert im 1. Halbjahr. Wie groß ist die Freude, Herr Anzengruber? Wolfgang Anzengruber: Natürlich freut es einen, wenn die Aktie steigt. Wobei wir natürlich sehr stark von Faktoren, wie beispielsweise Strompreisen oder Wasserführung abhängig sind. Nichtsdestotrotz nehmen die Investoren zur Kenntnis, dass Verbund von seinem Portfolio her sehr gut aufgestellt ist. Man sieht, dass die Risiken, die in der Vergangenheit vielleicht da waren, nun bereinigt wurden und weiteres Wachstumspotenzial vorhanden ist. Verbund...

