Der GBP/USD baute seine gestrige Erholung aus und so erreichte er bei 1,3174 sein neues 1-Wochenhoch, bevor es zu einer starken Korrektur in Richtung 1,3140 kam. Der Rückzug vom Wochenhoch ist der zunehmenden Risikoaversion der europäischen Aktienmärkte zuzuschreiben, da die Händler vor den Handelsgesprächen zwischen US Präsident Trump und dem Präsidenten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...