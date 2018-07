Ich hatte dir vor kurzem exklusiv berichtet, dass die Volksbank Wien AG eine neue Zentrale an der Lände in Wien beziehen will. Heute hat mir Volksbank-Vorstandschef Gerald (Fleischmann) den Umzug bestätigt. Die Zentrale der Volksbank Wien AG in der Kolingasse wird bis Ende 2019 verkauft. Die Verhandlungen über den neuen Unternehmensstandort, mit einem renommierten börsennotierten Immobilienkonzern, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...