PSI verstärkt sich im Bereich Software für den Personenverkehr durch Übernahme der Moveo Software GmbH DGAP-News: PSI Software AG / Schlagwort(e): Firmenübernahme PSI verstärkt sich im Bereich Software für den Personenverkehr durch Übernahme der Moveo Software GmbH 25.07.2018 / 13:05 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. PSI verstärkt sich im Bereich Software für den Personenverkehr durch Übernahme der Moveo Software GmbH Ergänzung des Leistungsspektrums durch Planungssoftware stärkt Marktposition Der PSI-Konzern verstärkt sich durch die Übernahme der Potsdamer Moveo Software GmbH im öffentlichen Personenverkehr. Die Moveo Software GmbH wurde 1990 gegründet und beschäftigt etwa 20 Mitarbeiter. Kerngeschäft ist das Programmsystem profahr für Planung, Disposition und Abrechnung in Verkehrsbetrieben. Das System ist eine ideale Ergänzung für die von der PSI Transcom GmbH entwickelten PSItraffic-Leitsysteme für den öffentlichen Personenverkehr. Moveo profahr unterstützt den Betriebsablauf und bietet mit der operativen Personaldisposition eine skalierbare, flexibel und universell einsetzbare Softwarelösung. profahr gewährleistet die Einhaltung gesetzlicher und betrieblicher Regelungen, bietet mehrere Optimierungskomponenten zur Planung des Betriebsablaufes und unterstützt die Arbeit sowohl im Web als auch auf mobilen Endgeräten. Der Erwerb der Geschäftsanteile der Moveo Software GmbH stärkt die Marktposition der PSI Transcom GmbH. profahr ergänzt das PSI-Leistungsspektrum. Verkehrsbetriebe erhalten damit sowohl die Software zur Einsatzplanung des Personals sowie zur Kundenverwaltung und Abrechnung als auch die Software zur Steuerung des Betriebsablaufes und der Fahrgastinformation aus einer Hand. Daneben verstärkt die PSI Transcom GmbH durch den Erwerb der Moveo Software GmbH ihr Team um weitere hochqualifizierte und erfahrene Branchenspezialisten mit umfangreichen Erfahrungen im wachsenden Markt für Mobilitätslösungen. Der PSI Konzern prüft weitere Übernahmen zur Stärkung des Kerngeschäfts. Für Verkehrsunternehmen im öffentlichen Personenverkehr (Bahn, S-Bahn, U-Bahn, Tram, Bus, On-Demand-Bus) entwickelt und integriert die PSI Transcom GmbH auf Basis des Produktes PSItraffic Betriebsleit- und Fahrgastinformationssysteme. Das Unternehmen ist seit 37 Jahren am Markt und gehört als 100%ige Tochter zur PSI Software AG. www.psitrans.de Der PSI-Konzern entwickelt und integriert auf der Basis eigener Softwareprodukte komplette Lösungen für die Optimierung des Energie- und Materialflusses bei Versorgern (Energienetze, Energiehandel, Öffentlicher Personenverkehr) und Industrie (Rohstoffgewinnung, Metallerzeugung, Automotive, Maschinenbau, Logistik). PSI wurde 1969 gegründet und beschäftigt weltweit mehr als 1.700 Mitarbeiter. www.psi.de Kontakt: PSI Software AG Karsten Pierschke Leiter Investor Relations und Konzernkommunikation Dircksenstraße 42-44 10178 Berlin Deutschland Tel. +49 30 2801-2727 Fax +49 30 2801-1000 E-Mail: KPierschke@psi.de 25.07.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: PSI Software AG Dircksenstraße 42-44 10178 Berlin Deutschland Telefon: +49 (0)30 2801-0 Fax: +49 (0)30 2801-1000 E-Mail: ir@psi.de Internet: www.psi.de ISIN: DE000A0Z1JH9 WKN: A0Z1JH Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 707703 25.07.2018

