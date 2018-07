Hamburg (ots) - Kameras und rote Teppiche ist Schauspielerin und Model Lisa Tomaschewsky ("Heute bin ich blond") gewohnt, doch ihren Freiheitsdrang lebt sie sooft wie möglich in der Natur aus. "Ich liebe es, im Auto zu schlafen, den Regen aufs Dach prasseln zu hören", sagt die 30-Jährige im GALA-Interview (Heft 31/2018, ab morgen im Handel). "Mein Pferd steht am Waldrand in der Nähe von Berlin, und oft schlafe ich dann im Wald und freue mich, dass ich nicht in die laute Stadt zurückfahren muss." Extra für ihre Bedürfnisse ließ sie einen Geländewagen umbauen. "In dem Wagen sind etwa 800 Kilo Outdoor-Equipment untergebracht, so bin ich zu jeder Zeit unabhängig. Ich fahre auch gern selber zum Set. Ich habe alles dabei, von Kajak bis Klapptisch und Malfarben."



Diese Meldung ist mit Quellenangabe GALA zur Veröffentlichung frei.



OTS: Gruner+Jahr, Gala newsroom: http://www.presseportal.de/nr/6106 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_6106.rss2



Pressekontakt: GALA PR / Kommunikation Frauke Meier Gruner + Jahr GmbH Tel.: +49 (0) 40/ 3703 - 2980 E-Mail: meier.frauke@guj.de www.gala.de