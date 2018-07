Berlin (ots) - Am 1. August 2018 wird Artur Brauner 100 Jahre alt. Anlässlich seines Geburtstags zeigt das rbb Fernsehen am 29. Juli und am 1. August drei Filme des erfolgreichen Berliner Produzenten sowie die Dokumentation "Marina, Mabuse und Morituri" von Kathrin Anderson.



Artur, genannt "Atze" Brauner, verkörpert seit vielen Jahrzehnten deutsche Filmgeschichte. Nach dem Zweiten Weltkrieg gründete der Holocaust-Überlebende in Berlin die Produktionsfirma CCC Film und wurde einer der erfolgreichsten Filmunternehmer Deutschlands.



Am Sonntagabend, 29. Juli 2018, um 22.50 Uhr sendet das rbb Fernsehen die Erstausstrahlung "Marina, Mabuse und Morituri". Der Film von Kathrin Anderson beleuchtet das Lebenswerk des Filmemachers.



Bereits am Sonntagmorgen, 29. Juli 2018, um 9.00 Uhr zeigt das rbb Fernsehen "Liebe, Jazz und Übermut" von Artur Brauner aus dem Jahr 1957. In der Musikkomödie rund um das Internat für Waisenkinder spielen u. a. Peter Alexander, Bibi Johns und Grethe Weiser.



Um 14.35 Uhr läuft dann der Film "Durchs wilde Kurdistan" aus dem Jahr 1965 im rbb Fernsehen. In der Karl-May-Verfilmung kämpfen der deutsche Abenteurer Kara Ben Nemsi und seine Freunde gegen den verbrecherischen Machredsch von Mossul.



Am Mittwoch, den 1. August, um 23.55 Uhr zeigt das rbb Fernsehen "Wunderkinder" aus dem Jahr 2011. Der Film handelt von der gefeierten Geigerin Hanna Reich, die ihrer Enkelin die Geschichte der Freundschaftspartitur erzählt, die 1941 in der Ukraine entstand, wo Hanna einst aufwuchs.



