K+S - Salzproduzent weckt neue Hoffnung!

Richard Pfadenhauer,

HypoVereinsbank onemarkets

In der zurückliegenden Handelstagen zählte K+S zu den stärksten Werten im MDAX. Bahnt sich bei den Anlegern ein Sinneswandel an? Mit neuer Mine und Restrukturierungsprogramm schürt der Düngemittel- und Salzproduzent neue Fantasie.

Es sollte der ganz große Wurf von Konzernchef Burkhard Lohr werden. Die Präsentation der "Shaping 2030"-Strategie Anfang Oktober vergangenen Jahres. "Shaping 2030" ist ein 2-Stufen-Plan. Bis 2020 läuft demnach die Transformationsphase. Dabei sollen bis 2020 die Schulden deutlich abgebaut und Einsparungen durch Synergien in Höhe von rund 150 Millionen generiert werden. Das neu entwickelte Werk in Kanada hat den Kasselern rund drei Milliarden Euro gekostet. Das ließ die Schulden kräftig steigen. Seit 2017 wird dort jedoch produziert.

Anschließend soll die Wachstumsphase von 2020 bis 2030 beginnen. Dabei richtet sich der Fokus auf die Entwicklung hochmargiger Produkte und einer breiteren Diversifizierung. Aktuell ist K+S immer noch zu stark vom Geschäft mit Auftausalz und Düngemittel abhängig. Statt stehender Ovationen erntete Lohr jedoch nur Kritik und Anleger quittierten seine Pläne mit einem kräftigen Kursabschlag. Rund zehn Monate später ist zwar von einem signifikanten Sinneswandel der Anleger noch nichts zu spüren. Die Mehrheit der Analysten änderte inzwischen jedoch ihre Meinung und zeigen sich mittelfristig (vorsichtig) optimistisch.

Bei den Zahlen zum ersten Quartal konnte K+S bereits ein Umsatz- als auch Gewinnplus gegenüber dem Vorjahresmonat verkünden. Zwar gab es Mitte Juni Probleme im Kaliwerk in Kanada. Reparaturen an einem Kamin und Streiks bei der Eisenbahn bremsten die Produktion für einige Tage. Zudem beklagte K+S noch qualitative Mängel. Nach Einschätzung von Analysten ist dies jedoch bei der Inbetriebnahme eines neuen Werks nichts Ungewöhnliches. Neue Minen brauchen eine gewisse Anlaufzeit. An den Zielen für das Gesamtjahr hält das Management daher fest und 2019 soll die Produktionskapazität im kanadischen Werk auf zwei Millionen Tonnen pro Jahr gesteigert werden. Im September findet der Kapitalmarkttag des Düngemittel und -Salzproduzenten statt. Rund ein Jahr nach dem Start des "Shape 2030"-Programm könnte es dort eine erste Zwischenbilanz und Neuigkeiten zum Restrukturierungsprogramm und damit verbunden neue Impulse geben. Im Blickpunkt wird dabei vor allem die Verschuldung sein.

Charttechnischer Ausblick: K+S



Widerstandsmarken: 22,70/23,20 EUR

Unterstützungsmarken: 20,50/21,35 EUR

Die Aktie von K+S pendelt seit Ende 2016 in einer Range zwischen 20 und 25 Euro. Kurzfristig kam das Papier in den vergangenen Wochen gehörig unter Druck. Im Bereich von EUR 20,50 bildete die Aktie nun einen Boden und drehte Anfang der Woche nach oben. Aus technischer Sicht hat die Aktie nun Luft bis zur Widerstandszone von EUR 22,70/23,20.

K+S in EUR; Tageschart (1 Kerze = 1 Tag)

Betrachtungszeitraum: 25.10.2017- 25.07.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

K+S in EUR; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 24.07.2013 - 23.07.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: onemarkets.tradingdesk.de

