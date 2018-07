Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Just Eat auf "Underweight" vor Halbjahreszahlen mit einem Kursziel von 771 Pence belassen. Die Konsensschätzungen für den Auslieferer von Speisen erschienen sehr konservativ, schrieb Analyst Marcus Diebel in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Ein besserer Ausblick könnte also einige Marktteilnehmer in Begeisterung versetzen./bek/edh Datum der Analyse: 25.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0093 2018-07-25/13:24

ISIN: GB00BKX5CN86