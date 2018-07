Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für London Stock Exchange (LSE) vor Zahlen von 4450 auf 4950 Pence angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Ihre Zuversicht in strukturelle Wachstumsmaßnahmen des Börsenbetreibers steige, schrieben die Analysten in einer am Mittwoch vorliegenden Studie und überarbeiteten ihre Schätzungen./ajx/edh Datum der Analyse: 25.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0096 2018-07-25/13:30

ISIN: GB00B0SWJX34