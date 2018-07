Ifo-Index zur aktuellen Lageeinschätzung im Juni höher DE30 scheitert an 12.750 Punkte-Marke und bildet Double-Top aus Anleihehandel der Deutschen Bank (DBK.DE) enttäuscht im zweiten Quartal

Die heutige Sitzung in Asien lieferte ein recht gemischtes Bild der Aktienmärkte, ähnlich wie gestern die Wall Street. Der australische S&P/ASX 200 (AUS200) verlor trotz einer schwächeren Landeswährung 0,29% an Wert. Der japanische Nikkei (JAP225) legte wiederum um 0,4% hinzu, während der chinesische Hang Seng (CHNComp) sogar um 0,92% steigen konnte. Die Blue-Chip-Indizes aus Westeuropa eröffneten am Mittwoch in der Nähe der letzten Schlusskurse. Geringfügige Zugewinne wurden an den britischen und belgischen Börsen beobachtet, während deutsche, französische und spanische Aktien in den ersten Minuten des europäischen Handels unterdurchschnittlich abschnitten. Nach der Eröffnung verzeichneten Einzelhändler und Konsumgüterunternehmen die größten Gewinne, während Bergbauunternehmen die größten Nachzügler waren. Hans-Georg Maassen, Chef des BfV (Bundesamt für Verfassungsschutz), hat in seinem jährlichen Bericht auf die Risiken chinesischer Akquisitionen von deutschen Unternehmen aufmerksam gemacht. Maassen betonte, dass die chinesischen Käufe der High-Tech-Firmen eine potentielle Bedrohung für die nationale Sicherheit Deutschlands darstellen. Es sollte angemerkt werden, dass die ...

