Die französische Großbank Societe Generale (SocGen) hat die Einstufung für die zum Umtausch eingereichten Linde-Aktien nach Zahlen für das zweite Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 225 Euro belassen. Wie schon im Vorquartal habe der Gasekonzern die Erwartungen deutlich übertroffen, schrieb Analyst Peter Clark in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Nach dem ersten Halbjahr deute sich an, dass Linde selbst bei einem im weiteren Jahresverlauf stagnierenden operativen Ergebnis (Ebitda) das obere Ende der Prognosespanne erreichen würde. Angesichts einer schwachen Vorjahresbasis erscheine eine Stagnation aber viel zu konservativ./tih/bek Datum der Analyse: 25.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0100 2018-07-25/13:42

ISIN: DE000A2E4L75