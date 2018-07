Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

AKTIENMÄRKTE (13.10 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 2.820,30 -0,02% +3,89% Euro-Stoxx-50 3.471,74 -0,33% -0,92% Stoxx-50 3.114,17 -0,31% -2,00% DAX 12.634,46 -0,43% -2,19% FTSE 7.649,59 -0,77% -0,42% CAC 5.431,73 -0,05% +2,24% Nikkei-225 22.614,25 +0,46% -0,66% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 162,39 +12

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 68,40 70,46 -0,2% -0,12 +18,6% Brent/ICE 73,81 73,44 +0,5% 0,37 +14,3% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.230,94 1.224,56 +0,5% +6,38 -5,5% Silber (Spot) 15,57 15,46 +0,8% +0,12 -8,0% Platin (Spot) 841,25 833,50 +0,9% +7,75 -9,5% Kupfer-Future 2,80 2,80 +0,0% +0,00 -15,9%

AUSBLICK AKTIEN USA

Einen Kampf um die Richtung des Markts könnte es am Mittwoch an der Wall Street geben. Beim S&P-500 liegt das Allzeithoch in Reichweite. Ein neues Hoch würde die technische Situation verbessern. Andererseits gibt es auch Anlass zur Skepsis: "Aktuell findet eine marktinterne Umschichtung statt, die man eher am Ende eines Bullenmarktzyklus zu sehen bekommt", sagt Marktanalyst Jochen Stanzl von CMC Markets. Dabei werden die Börsianer nicht um das Thema Handelskonflikte herumkommen, denn am Berichtstag wird EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker im Weißen Haus über diese Streitpunkte verhandeln. Im übrigen wird wieder die Berichtssaison dominieren. So werden unter anderem Coca-Cola, General Motors, United Parcel Service und Boeing vorbörslich bereichten, nachbörslich folgen Qualcomm, Facebook, Mondelez, Visa, Advanced Micro und Ford.

Auch am Dienstag nachbörslich gab es zahreiche Berichtsuntenehmen. Der Telekommunikationskonzern AT&T hatte mit Umsatz und Ergebnis im zweiten Quartal die Erwartungen übertroffen und auch den Ausblick angehoben. Beobachter fanden dennoch ein Haar in der Suppe: Sie bemängelten, dass der Umsatz im Mobilfunkgeschäft verglichen mit dem Vorjahr um 5 Prozent zurückging. Die Aktie verliert vorbörslich 0,34 Prozent. Die Aktie von Texas Instruments hat im Nachbörsengeschäft mit einem Rückgang um 0,6 Prozent auf die Quartalszahlen reagiert. Der Halbleiterkonzern meldete ein starkes Wachstum im zweiten Quartal und erwartet für das laufende dritte Quartal eine weitere Steigerung von Umsatz und Gewinn. Allerdings stellten die Zahlen keine wirkliche Überraschung mehr dar, denn das Unternehmen hatte schon in der vergangenen Woche vorläufige Daten veröffentlicht.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Folgende Unternehmen veröffentlichen im weiteren Tagesverlauf Geschäftszahlen:

13:30 US/Boeing Co, Ergebnis 2Q

17:00 ES/Abertis Infraestructuras SA, ao HV mit Entscheidung

über Delisting nach erfolgreicher Übernahme durch

Hochtief

22:01 US/Qualcomm Inc, Ergebnis 3Q

22:05 US/Facebook Inc, Ergebnis 2Q

22:05 US/Mondelez International Inc, Ergebnis 2Q

22:05 US/Visa Inc, Ergebnis 3Q

22:15 US/Advanced Micro Devices Inc, Ergebnis 2Q

22:15 US/Ford Motor Co, Ergebnis 2Q

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- BE 15:00 Geschäftsklimaindex Juli PROGNOSE: +0,5 Punkte zuvor: +0,6 Punkte - US 16:00 Neubauverkäufe Juni PROGNOSE: -2,9% gg Vm zuvor: +6,7% gg Vm 16:30 Rohöllagerbestände (Woche)

FINANZMÄRKTE EUROPA

Leicht im Minus zeigen sich Europas Aktienmärkte. Kursbewegungen angesichts der nun auf Hochtouren laufenden Berichtsaison strahlen nicht auf den Gesamtmarkt aus. Der wichtigste Termin des Tages, das Treffen von US-Präsident Donald Trump und EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker, findet erst nach Handelsschluss in Europa statt. Auch der etwas bessere ifo-Geschäftsklima-Index aus Deutschland wirkt nicht nach. Mit einem Minus von bis zu 1,4 Prozent geben Daimler, VW und BMW damit jedoch nur rund die Hälfte der Vortagszulagen wieder ab. Hauptverlierer im DAX sind Henkel nach einer deutlichen Abstufung auf "Untergewichten" durch Morgan Stanley. Die Analysten äußern Zweifel an den Aussichten des Klebstoffgeschäfts. Die Aktien fallen 3,3 Prozent. In Europa haben viele Konzerne ihre Zahlen vorgelegt. So bauen Linde ihre Gewinne nach starken Daten weiter auf 3 Prozent aus. Wenig Neues lieferten die endgültigen Zahlen der Deutschen Bank, die Aktien geben 1,5 Prozent nach. Auf positive Resonanz stoßen die Geschäftszahlen des französischen Luxus-Labels LVMH, die Aktie legt um knapp 2 Prozent zu. Die Aktie von Telefonica Deutschland rückt um fast 10 Prozent vor. Die Nummer drei der deutschen Mobilfunkanbieter verdiente im zweiten Quartal dank besserer Margen, Neukundenzuwachs und Ausgabendisziplin mehr.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:31 Di, 17:28 % YTD EUR/USD 1,1695 +0,10% 1,1692 1,1694 -2,7% EUR/JPY 129,92 +0,01% 129,98 130,01 -4,0% EUR/CHF 1,1598 -0,10% 1,1609 1,1618 -1,0% EUR/GBP 0,8889 +0,00% 0,8881 0,8897 -0,0% USD/JPY 111,09 -0,10% 111,18 111,19 -1,4% GBP/USD 1,3153 +0,07% 1,3163 1,3143 -2,7% Bitcoin BTC/USD 8.203,11 -0,5% 8.281,15 8.161,33 -39,9%

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Mit guten Vorgaben aus Übersee ist es am Mittwoch an den meisten Börsen in Ostasien nach oben gegangen. Zu den wenigen Ausnahmen gehörte die australische Börse, nachdem heimische Inflationsdaten etwas schwächer als erwartet ausgefallen waren. Der "Aussie" fiel auf knapp unter 0,74 US-Dollar; im Tageshoch hatte er 0,7450 US-Dollar gekostet. Eine Zinserhöhung der australischen Notenbank scheine mit den Daten vorerst vom Tisch, hieß es. Das belastete die Kurse der schwer gewichteten australischen Bankenaktien. Westpac verloren 1 Prozent, Commonwealth Bank of Australia 0,6 Prozent und ANZ 0,3 Prozent. Der japanische Aktienmarkt zeigte sich derweil etwas fester, während die japanische Landeswährung sich zum Dollar stabil zeigte. Auf der Gewinnerseite fanden sich Aktien der Stahl- und Rohstoffbranche, die von Fantasie um die von Peking angekündigten Infrastrukturmaßnahmen getragen wurden. Mitsubishi Motors fielen dagegen um 3,9 Prozent, obwohl die Geschäftszahlen des Automobilkonzerns die Erwartungen übertroffen hatten. Die Aktie habe in den zurückliegenden drei Monaten aber auch um über 15 Prozent zugelegt. In China legten die Aktienkurse eine Pause ein, nachdem sie am Vortag von den höheren Infrastrukturausgaben profitiert hatten.

CREDIT

Die Kreditausfallversicherungs-Spreads auf die Indizes engen sich zur Wochenmitte am europäischen Kreditmarkt auf breiter Front ein. Eine überzeugend verlaufende Berichtssaison sorgt für eine gute Nachfrage nach Unternehmensanleihen. Die Anleihestrategen der Commerzbank haben einen Blick auf die Entwicklung der Spreads der Staatsanleihen innerhalb der Eurozone geworfen. Dabei zeigt sich, dass sich die gesamte Rendite- und Spreadkurve der italienischen Anleihen jüngst um 4 bis 6 Basispunkte gegenüber den Staatsanleihen aus Spanien und Deutschland nach oben verschoben hat. Die politische Unsicherheit scheine dort wieder ihren Tribut zu fordern, heißt es dazu. Nach den jüngsten Meinungsverschiedenheiten zwischen Finanzminister Tria und der übrigen Regierung schienen Investoren aktuell ihre Gewinne aus der Spreadeinengung seit Ende Juni zu sichern.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

Daimler vertieft Kooperation mit chinesischer Baidu

Der Automobilkonzern Daimler baut angesichts der wachsenden Bedeutung von automatisiertem Fahren die Kooperation mit dem chinesischen Internetriesen Baidu aus. "Automatisiertes Fahren und Konnektivität entwickeln sich in China mit beispielloser Geschwindigkeit", stellte Daimler-Chef Dieter Zetsche fest. Daimler und Baidu pflegten auf beiden Feldern bereits eine starke Partnerschaft.

Deutsche-Bank-Chef an Mitarbeiter: Bei Anstrengungen nicht nachlassen

Bei der Deutschen Bank ist der Ernst der Lage offenbar noch nicht in allen Abteilungen angekommen. In einem Brief an die Belegschaft mahnte Vorstandschef Christian Sewing, bei den Anstrengungen nicht nachzulassen. "Die meisten Bereiche zeigen die nötige Entschlossenheit. Aber ich merke auch, dass noch nicht überall die Haltung zum Umbautempo und unseren Kosten herrscht, die wir leben wollen", schrieb Sewing.

Linde sieht sich nach erstem Halbjahr im Plan

Der Industriegasekonzern Linde hat im ersten Halbjahr dank guter Rahmenbedingungen mehr verdient. Deutlich voran ging es dank guter Geschäfte in der kleinen Sparte Engineering. Umsatzseitig bremsten ungünstige Wechselkurse und ein neuer Rechnungslegungsstandard. Den Ausblick 2018 bestätigte der DAX-Konzern.

Deutsche Bahn im Halbjahr nach Sonderbelastungen mit deutlich weniger Gewinn

Die Deutsche Bahn AG hat im ersten Halbjahr 2018 zwar den Umsatz gesteigert, aber deutlich weniger Gewinn eingefahren. Wie das Unternehmen in Berlin bekanntgab, stieg der bereinigte Umsatz um 2,3 Prozent auf 21,5 Milliarden Euro. Das operative Ergebnis (EBIT bereinigt) fiel um 17,4 Prozent gegenüber dem ersten Halbjahr 2017 auf 974 Millionen Euro, das Jahresergebnis auf 562 Millionen Euro nach 779 Millionen.

DWS mit deutlichem Gewinnrückgang und vorsichtigem Ausblick

