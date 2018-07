Mainz (ots) -



Sieben Sportarten, 188 Medaillen-Entscheidungen, 4782 Athleten - alles gleichzeitig, konzentriert auf zwei Orte. Das gab es in dieser Form noch nie. Die European Championships, die vom 2. bis zum 12. August 2018 in Berlin und Glasgow stattfinden, verknüpfen sieben Europameisterschaften in olympischen Sportarten miteinander. Während in Berlin die Leichtathletik-Europameisterschaften stattfinden, gehen in Glasgow die Ruderer, Turner, Schwimmer, Triathleten, Golfer und Radsportler an den Start, um die europäische Krone zu gewinnen.



Das Erste und das ZDF übertragen ab dem 3. August 2018 live an insgesamt zehn Sendetagen im Wechsel die European Championships. Rund 100 Stunden Livesport stehen in dieser Zeit auf dem Programm. Die Übertragungen beginnen zum Teil bereits um 9.00 Uhr morgens und reichen bis zu den Hauptnachrichtensendungen "Tagesschau" um 20.00 Uhr im Ersten und "heute" um 19.00 Uhr im Zweiten. An den Tagen, an denen Leichtathletik-Wettbewerbe stattfinden, gehen die Übertragungen bis 22.00 Uhr.



ZDF-Sportchef Thomas Fuhrmann: "Durch die Möglichkeit, live von Entscheidung zu Entscheidung zu wechseln, können wir spannende und abwechslungsreiche Sport-Übertragungen anbieten. Wir hoffen, dass unsere Zuschauer das Erfolgsrezept des Wintersports im Fernsehen nun auch im Sommer annehmen. Wir freuen uns auf dieses geballte Sportprogramm mit 188 Medaillen-Entscheidungen."



"Schwimmen, Leichtathletik, Rudern, Triathlon, Rad, Golf und Turnen - die Möglichkeit für so vielseitige Übertragungen hat man sonst nur im Rahmen von Olympischen Spielen. Die European Championships sind deshalb eine großartige und sehr spannende Veranstaltung. Wir hoffen sehr, dass es uns damit gelingt, die beteiligten olympischen Sommersportarten wieder mehr in den Fokus der Öffentlichkeit zu rücken", so ARD-Sportkoordinator Axel Balkausky.



In Glasgow moderieren Jessy Wellmer (ARD) und Rudi Cerne (ZDF). Aus dem Berliner Olympiastadion präsentieren Claus Lufen (ARD) und Norbert König (ZDF) die Leichtathletik-Übertragungen. Als Experten unterstützen im Ersten Frank Busemann (Leichtathletik), Julius Brink (Multisport) und Hajo Seppelt (Doping). Im ZDF bringen Michael Schrader (Leichtathletik), Christian Keller (Schwimmen) und Ronny Ziesmer (Turnen) ihr Expertenwissen mit ein.



