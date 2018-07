Sie ist die chronisch Unterschätzte der Politik: Einst wurde Dorothee Bär "Twittertussi" genannt. Doch nun ist sie Staatsministerin im Kanzleramt. Von dort soll sie den Deutschen Lust auf die digitale Zukunft machen.

Die Besuchergruppe, die sich Anfang Juli in der fünften Etage des Bundeskanzleramts eingefunden hat, fällt schon von Weitem auf. Ein Gast hat sich in einen engen Anzug in Altrosa gezwängt, eine Frau trägt fuchsiafarbene Hosen. Viele offene Hemden, Sneakers, Pferdeschwänze. Mittendrin glitzert die neue Staatsministerin für Digitales. Doro Bär hat die Berlin Fashion Week zum Anlass genommen, Vertreter der Modeindustrie zum Empfang einzuladen.

Sie begrüßt ihre Gäste in einem rosa schimmernden Sommerkleid, einem Kleine-Mädchen-Traum über regenbogenfarbenen High Heels. Dann redet sie über die Digitalisierung der Modeszene, über ökologische Produktionsketten. "Mode ist Leidenschaft", ruft sie ihrem Publikum zu. "Sie alle loten ständig bei ihrer Arbeit Grenzen aus und wissen diese zu überschreiten." Vom Balkon weht Luft in den Raum, der Rocksaum flattert im Wind. Das Publikum ist hingerissen.

In den Tagen zuvor hatte Bärs Partei, die CSU, noch andere Bilder produziert. Man sah wütende Abgeordnete, eine angeschlagene Kanzlerin, einen Bundesinnenminister, dem die Dinge entglitten. Bär selbst versuchte in der Talkshow von Maybrit Illner, eine Lage schönzureden, die nicht mehr schönzureden war. Doch nun, wenige Stunden und eine Kabinettssitzung später, steht Bär vor den Besuchern und ruft, es gebe noch eine kleine Programmänderung, eine Überraschung: "Die Kanzlerin kommt zu uns!"

Es folgt großes Gedränge, alle müssen sich für ein Foto aufstellen. Als Merkel dann tatsächlich vor den Besuchern steht, klatschen die Designer. Als sie sich mit den Worten "Und jetzt machen wir noch ein Bild für Instagram" zu ihnen stellt, pfeifen einige sogar. Beim anschließenden Small Talk auf dem Balkon nennt Merkel ihre Staatsministerin "die ambitionierte junge Dame neben mir".Merkel war selbst einmal die junge Frau neben dem Regierungschef, sie war "Kohls Mädchen". Auch damals tauschte ein Kanzler Jugendlichkeit gegen Macht. Nun soll Bär im Auftrag von Angela Merkel Lust auf die digitale Zukunft machen und Sympathiedefizite ihrer Partei verringern. Sie ist das freundliche Gesicht der CSU, manche in Berlin sagen: Horst Seehofers Trümmerfrau. Eine aus der langen Serie von Politikerinnen, die nach vorn rücken, weil kein anderer will. Oder weil die Spitzenmänner einander gegenseitig ins Abseits hieven.

"Wenn Dich Dein Leben nervt, streu Glitzer drauf" ist der Titel eines Teenagerromans. Bär hat dieses Motto lange als Hintergrund für ihren Twitter-Account genutzt, außerdem hängt er in violetten Buchstaben an der Wand ihres Staatsministerinnen-Büros. Glitzer verstreuen, Aufmerksamkeit wecken, gute Stimmung verbreiten: Das ist der Teil ihres Auftrags, den sie nach Ansicht von CSU-Mitstreitern mühelos erfüllen wird. Kaum ein Abgeordneter ist in den sozialen Medien so präsent, Bär gibt auch mal im Schwimmbad Interviews. Aber wie viel wird sie in der Sache bewegen können? Kopfwiegen, Schulterzucken. Hat nicht neulich Kanzleramtschef Helge Braun gesagt, er mache beim Thema Digitalisierung alles, was wichtig ist? Oder war das ein Scherz?

Die Experten trauen ihr

Pressegespräch an einem Mittwoch im Juni. Helge Braun, Eva Christiansen und Doro Bär haben in einem Konferenzraum im Kanzleramt Platz genommen - der Amtschef, die Abteilungsleiterin für Digitalthemen, die zuständige Staatsministerin. Bär trägt eine Lederjacke und ein T-Shirt mit silbernen Pailletten und der Aufschrift "All we need is peace". Ein kleiner Denkanstoß für die Granden der Union, typisch für Bär, die sich oft auffällig kleidet und auch schon im Bayern-Trikot im Bundestag erschien.

