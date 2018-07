Er war einer der bekanntesten Spitzenmanager Italiens. Sergio Marchionne brachte Fiat wieder auf Vordermann und galt auch bei Ferrari als Legende. Nun ist der 66-Jährige überraschend verstorben.

Der langjährige Chef des italienisch-amerikanischen Autokonzerns Fiat Chrysler, Sergio Marchionne, ist gestorben. "Leider ist das, was wir befürchtet haben, eingetreten. Sergio Marchionne, ein Mann und Freund, ist fort", sagte Fiat- und Ferrari-Präsident John Elkann laut Mitteilung.

Nach unerwarteten Komplikationen bei einer Operation in Zürich hatte sich der Zustand des Managers in der vergangenen Woche so stark verschlechtert, dass er seine Arbeit als Fiat-Chef sowie als Präsident und Vorstandschef von Ferrari nicht wieder aufnehmen konnte. Fiat und Ferrari hatten daraufhin am Samstag bekannt gegeben, dass der 66-Jährige die Posten des Vorstandschefs beim italienisch-amerikanischen Autobauer Fiat Chrysler Automobiles (FCA) und bei der Tochter ...

