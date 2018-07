Der sogenannte VDax in Deutschland ist gestern gleich um 7 % nach unten gesunken. Dies kann als klares Signal für einen starken Markt interpretiert werden, so die Analysten. Denn der VDax zeigt an, wie die Terminmärkte auf den künftigen Dax setzen. Deshalb wird der Index oft als Angst-Index bezeichnet. Eine derart klare Bewegung aber ist schon eine Besonderheit. Damit ist ein außergewöhnlicher Verlauf in diesem Jahr schlicht fortgesetzt worden. Der VDax war zu Beginn des Jahres einmal immens ... (Robert Sasse)

