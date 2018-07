Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für PSA von 25 auf 29 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Mit den hervorragenden Zahlen für das erste Halbjahr sei die Zuversicht in die weitere Entwicklung gestiegen, schrieb Analyst Philippe Houchois in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er hob seine Schätzungen für den operativen Gewinn (Ebit) in den Jahren 2018 bis 2020 um mindestens 20 Prozent an - und entsprechend auch das Kursziel./mf/tih Datum der Analyse: 25.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0104 2018-07-25/13:49

ISIN: FR0000121501